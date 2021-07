Lørenskog-siktedes forsvarer: – Han kommer til å melde seg

Politiet har jobbet intenst med å pågripe mannen og hatt flere politiaksjoner i natt, blant annet ved en blokk i Lørenskog. Foreløpig har dette ikke gitt resultat.

Torsdag morgen opplyser politiinspektør Ove Furseth i Øst politidistrikt til Romerikes Blad at jakten på den siktede mannen i 30-årene fortsetter med full styrke.

– Vi ønsker at han melder seg. Vi har vurdert å gå ut med navn og bilde av siktede, men foreløpig har vi ikke gjort det, sier Furseth til RB.

Samtidig sier mannens forsvarer Øyvind Bratlien at hans klient kommer til å melde seg.

– Han kommer til å melde seg. Ut over det har jeg ingen kommentar nå, sier han til avisen.

Det ble tirsdag kveld skutt mot en bil med en person på Skårer i Lørenskog. Politiet har vært i dialog med den antatte gjerningsmannen og oppfordret ham til å melde seg, uten at det har hjulpet.

Mannen er foreløpig siktet for drapsforsøk. Foreløpig jobber politiet ut ifra en hypotese om at en konflikt mellom to familier ligger bak skyteepisoden.