Oslo planlegger nedtrapping av testkapasitet

Ifølge helsebyråden, er det planlagt en samlet testkapasitet på fire prosent fra og med 1. oktober 2022. Altså skal fire prosent av Oslos befolkning kunne testes ukentlig , skriver Avisa Oslo.

Per nå er kapasiteten på fem prosent.

– Dette innebærer en reduksjon fra 364 til 155 ansatte ved teststasjonene, sier Steen.

Nedtrappingen videre skal foregå med en avvikling av selve teststasjonene på Aker sykehus og Bryn brannstasjon. Åpningstidene i helgene på Mortensrud, Rommen og Adamstuen vil reduseres.

– Mellom 1. oktober og årsskiftet er det blant annet av beredskapsmessige hensyn behov for å ha noe kapasitet hos private aktører. Det gir oss flere bein å stå på og økt fleksibilitet for innbyggerne ved at de får tilgang til testing spredt rundt i byen, opplyser Steen.