Politiet vet fortsatt ikke hvorfor hun kjørte slik hun gjorde, skriver Bergens Tidende.

Kvinnen ble først siktet for uaktsom kjøring, onsdag ble hun tiltalt.

Politiadvokat Karoline Sandven forteller til avisen at kvinnen har mistet kontrollen på bilen på grunn av uaktsomhet. Statsadvokaten har samtidig utvidet tiltalen til å omfatte betydelig skade for to av de fornærmede.

– Det var ingen tekniske feil med bilen, og sjåføren var ikke beruset eller rammet av noe medisinsk. Årsaken til den uaktsomme kjøringen fremstår fortsatt litt uklart, sier Sandven.

Kvinnens forsvarer, advokat Per Ivar Hessen, ønsker ikke å kommentere saken.