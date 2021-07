Han er også siktet for å ha skaffet seg tilgang til og/eller lagret bilder som viser overgrep mot barn, skriver Adresseavisen.

– Det er snakk om flere fysiske overgrep. Per nå er det tre barn som har status som fornærmet i saken. Overgrepene skal ha skjedd i år, sier politiadvokat Anne Haave i Trøndelag politidistrikt til avisa.

Mannen blir framstilt for varetektsfengsling i Trøndelag tingrett onsdag ettermiddag. Politiet frykter at siktede skal ødelegge bevis, og de vil derfor be om fire uker varetekt med brev- og besøksforbud.

Den siktede mannens forsvarer, advokat Frode Wisth, sier til Adressa at han var med klienten i et avhør tirsdag, og at klienten skulle i et nytt avhør før fengslingsmøtet onsdag. Han ønsker ikke å kommentere saken før fengslingsmøtet.