FHI: Nesten én av tre nye coronatilfeller skyldes deltavarianten

Antall tilfeller av deltavarianten, som tidligere ble kalt den indiske varianten, har økt fra 50 fram til uke 21 til totalt 792 tilfeller.

De fleste tilfellene er knyttet til større utbrudd som har opphav i ulike importhendelser, heter det i ukerapporten fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Mest delta i Viken

De siste fire ukene er i alt 556 tilfeller av deltavarianten påvist. Det er flest tilfeller i Viken (250), fulgt av Oslo (145) og Vestfold og Telemark (59).

Men selv om deltaviruset har økt hurtig med mange tilfeller på kort tid i Norge, ser varianten ikke ut til å overta like raskt som den engelske virusvarianten, alfa, gjorde, heter det i rapporten.

Alfavarianten, som tidligere sto for over 90 prosent av smittetilfellene, er den siste fireukersperioden nede på rundt 68 prosent.

Helseminister Bent Høie (H) har tidligere uttalt at deltavarianten trolig vil bli dominerende i Norge i løpet av juli.

Ned 10 prosent

I forrige uke ble det meldt om i alt 1.168 nye tilfeller av coronasmitte, en nedgang på 10 prosent fra uka før. Samtidig har antallet tester økt med 15 prosent. R-tallet, som viser hvor mange personer en smittet sprer viruset til, var på 0,9 for en uke siden, anslår FHI.

Siden 15. juni har R-tallet i snitt vært på 0,8.

I forrige uke ble det heller ikke meldt om noen coronadødsfall. De siste ti ukene har det vært registrert seks eller færre dødsfall per uke, med et snitt på 2,3 per uke, ifølge FHI.

Minst i vest

Rogaland og Agder har fortsatt flest meldte tilfeller per 100.000 innbyggere, med henholdsvis 83 og 63 for uke 26 og 27 samlet, men har samtidig hatt en markant nedgang siste uke på 38 prosent i Rogaland og 46 prosent i Agder.

Færrest tilfeller i uke 26 og 27 var i Vestland (18) og Møre og Romsdal (9). I Oslo, Innlandet, Vestfold og Telemark og Vestland økte antall smittetilfeller noe.