USA anklager Iran for å ville kidnappe journalist

En iransk etterretningsoffiser og tre andre iranere er siktet for å prøve å lokke en amerikansk journalist og menneskerettighetsaktivist fra New York til Iran, opplyser amerikanske myndigheter.

Ifølge en føderal domstol på Manhattan var sammensvergelsen en del av en større plan om å lokke tre personer fra Canada og en femte person fra Storbritannia til Iran.

Nedstengingen i Sydney forlenget i to uker

Innbyggerne i Australias største by må belage seg på strenge koronarestriksjoner i enda to uker, opplyser delstatsminister Gladys Berejiklian.

Onsdag ble det rapportert om 97 nye smittetilfeller i delstaten New South Wales, som Sydney ligger i. Det er det nest høyeste døgntallet som er registrert i det nye smitteutbruddet i storbyen.

Harry og Meghans Oprah-intervju nominert til Emmy

Det oppsiktsvekkende intervjuet som prins Harry og hertuginne Meghan gjorde med Oprah Winfrey i mars, er nominert til Emmy-prisen.

Det to timer lange intervjuet sendt på kanalen CBS fortalte hertugparet av Sussex, Harry og Meghan, om dårlig fordekt rasisme, ufin mottakelse av Meghan og utfordrende familierelasjoner.

182 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 182 koronasmittede i Norge. Det er 45 færre enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 169 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 189, så trenden er synkende.

I Oslo er det registrert 24 nye koronasmittede siste døgn. Det er fem under snittet de sju foregående dagene.

Rashford mister trolig to måneder av sesongen

Manchester Uniteds Marcus Rashford slet med en vond skulder i andre halvdel av 2020/21-sesongen. Nå kan han miste de to første månedene neste sesong som følge av en operasjon.

Rashford skal gjøre et inngrep i skulderen i slutten juli, bestemte spissen og hans team seg for tirsdag kveld. Det melder BBC , som skriver at spissen skal ha hatt smerter i skulderen helt siden november.