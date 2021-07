Ikke flertall for gjeninnføring av arvegift

Fra før av sier både Høyre og Fremskrittspartiet nei til avgift på arv. Dermed er fire av de fem største partiene på sommerens partimålinger tydelige motstandere av å gjeninnføre den omstridte avgiften.

– Vi har ingen planer om å gjeninnføre arveavgiften, sier medlem i Stortingets finanskomité og Ap-veteran Ingrid Heggø til VG.

Også Sp-nestleder Ola Borten Moe bekrefter at hans parti er mot et comeback for arveavgiften.

Mange har fryktet at en rødgrønn regjering der SV er med vil gjeninnføre avgiften. Spesielt hvis regjeringen blir avhengig av SV – og kanskje også Rødt og MDG, som også ønsker en gjeninnføring.

Disse tre partiene er imidlertid langt unna å få et flertall for arveavgift på Stortinget etter de siste meningsmålingene.