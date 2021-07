Fagforbundet: – Våre medlemmer i distriktene føler seg sviktet

67 prosent av de spurte sier seg helt eller litt enig i at sentrale myndigheter tar for lite hensyn til Distrikts-Norge.

Jo mindre kommunene er og jo mindre sentrale kommunene er, jo høyere er tallet på dem som er misfornøyde med staten. I de aller minst sentrale kommunene sier 88 prosent seg helt eller litt enige i påstanden.

77.000 medlemmer av Fagforbundet har svart på undersøkelsen, som er omtalt av Nationen. I alt har Fagforbundet 400.000 medlemmer, og de organiserer LOs medlemmer i offentlig sektor.

– Det er helt tydelig at våre medlemmer er klare på at Høyre-regjeringen har sviktet distriktene. Reformene har skapt store vansker for våre medlemmer som står i førstelinjen og leverer tjenestetilbudet til befolkningen, sier nestleder Sissel M. Skoghaug i Fagforbundet til avisen.

Medlemmene er også spurt om hvilket parti de kommer til å stemme på i stortingsvalget. Målingen viser klart rødgrønt flertall og gir Ap 41 prosent og Sp rekordhøye 21 prosent.