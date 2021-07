Rødt vil bruke 300 millioner kroner til å kjøpe tilbake strandområder

Bare i indre Oslofjord er rundt 70 prosent av strandsonen bebygd og privatisert. Langs Oslofjorden blir også om lag 85 prosent dispensasjonssøknadene fra byggeforbudet innvilget, skriver Dagsavisen.

I statsbudsjettet gikk regjeringen inn for å bruke 30 millioner kroner til oppkjøp av viktige friluftslivsområder til allmennhetens bruk. SV ønsket å øke dette beløpet til 50 millioner kroner, men Rødt vil bruke tigangen sammenlignet med regjeringens ønske, og bruke hele 300 millioner kroner på formålet.

– Det er det som trengs for å få fart på prosjektet. Så er det veldig viktig at dette er penger som kommunene får lov til å bruke, da de vet best hvor og hvordan disse pengene trengs lokalt. For eksempel er det flere kommuner der de ønsker seg kyststi, men der de kanskje mangler akkurat 100 meter. Da vil vi gjøre det lettere å kjøpe områder, sier nestleder Marie Sneve Martinussen i Rødt.

Forslaget er i tråd med Oslofjordens Friluftsråds ønske.

– Dette er et forslag som vi heier på, og som vi mener er på sin plass. De 30 millionene som nå skal gjelde for hele landet, blir bare som en dråpe i havet, sier direktør Espen Søilen i Oslofjordens Friluftsråd.