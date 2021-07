Person omkom i brann på institusjon på Dokka

Avdelingsleder Kjetil Bjerke rykket ut til institusjonen etter å ha blitt varslet om brannen. Han opplyste før midnatt til Oppland Arbeiderblad at en av beboerne ikke var gjort rede for. Politiet bekreftet dette natt til tirsdag.

Tirsdag morgen bekrefter politiet at den savnede er omkommet i brannen.

«Beboerne på stedet blir ivaretatt av kommunalt kriseteam og ansatte. Åstedet er undersøkt av kriminalteknikere i natt, opplyser Innlandet politidistrikt på Twitter klokken 05.21.

Operasjonsleder Øyvind Bakken i Innlandet politidistrikt sier tirsdag morgen til Dagbladet at de pårørende er varslet. Han legger til at det er for tidlig å si noe om årsaken.

– Krimteknikere har jobbet med åstedsundersøkelser i natt og vil fortsette arbeidet utover dagen, sier han.

Innlandet politidistrikt varslet om brannen klokka 22.19 mandag kveld. Det brant da på et rom på institusjonen som er i en bygning over tre etasjer.

Totalt 21 beboere og to ansatte ble evakuerte og de fleste ble innlosjert i andre boliger på stedet.

Bjerke sier til OA at det er seks personer som ikke kan dra tilbake til rommene sine med det første.

– Vi har ordnet andre plasser til dem i natt, sier Bjerke.