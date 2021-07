Norsk kreftmedisin mer effektiv enn ventet mot covid-19

Det bergensbaserte selskapet la mandag fram resultatene etter å ha utprøvd legemiddelet blant alvorlig syke covid-19-pasienter i Storbritannia, Sør-Afrika og India.

– Resultatene er bedre enn vi kunne håpe på, sier BerGenBio-direktør Richard Godfrey til Bergens Tidende.

– For sykehusinnlagte ble risikoen for å dø redusert fra cirka 9 prosent til litt over 3 prosent. Det er veldig gode tall, fortsetter Godfrey.

Halvparten av pasientene fikk standardbehandling, mens den andre halvparten i tillegg fikk den norske medisinen bemcentinib. Overlevelsesraten var 96,6 prosent for dem som fikk bemcentinib og 91,2 prosent blant dem som ikke fikk det.

Det var færre av pasientene som fikk bemcentinib som trengte respiratorbehandling, og blant de mest alvorlig syke økte sannsynligheten for rask tilfriskning og utskriving.

Laboratorietester viser i tillegg at bemcentinib vil virke på nye mutanter av viruset.

BerGenBio har gjennomført studien med støtte fra universitetssykehuset i Southampton.