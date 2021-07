Angrep fra barkbiller utgjør en trussel for norsk granskog. Nå oppfordres folk til å melde fra om man ser en slik bille, eller kommer over et sykt tre.

Sist barkbillen herjet i norske skoger var på slutten av 70-tallet og begynnelsen av 80-tallet. Da ødela billen enorme mengder grantrær og gjorde skader for over to milliarder kroner. På enkelte steder ble så mye som over 20 prosent av granskogen drept.

Store angrep på grantrær vil vise seg i prisene for trelast, noe vi har sett allerede. Som følge av stor etterspørsel kombinert med store barkebilleangrep i Europa og ringvirkninger fra et tidligere barkbilleangrep i Canada, har prisene på byggevarer allerede skutt til værs.

På samme nivå som på 70- og 80-tallet

Som følge av angrepet ble det i 1979 satt ut barkbillefeller for å få en slags oversikt over forekomsten. Flere ganger i løpet av våren og sommeren tømmes disse og mengden måles.

På de verste dagene i på slutten av 70-tallet kunne fellene i Vestfold og Telemark inneholde rundt 25.000 biller. Nå er det enkelte stedet oppe i på det samme nivået, og til og med høyere. Det bekymrer ekspertene.

– Vi er bekymret, for i vårt område er det urovekkende stor fangst i fellene i år. Det er anslått at 30.000 biller per felle er så mange at det bikker over og at de kan drepe frisk skog og ikke bare svekket skog. Og så stor fangst har det faktisk allerede vært lokalt i noen av fellene i vårt område, forteller seniorrådgiver hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Ingrid Knotten Haugberg, til TV2.

Bør vurdere å hogge frisk skog

Det er derimot fortsatt ikke et stort «rush» av skogeiere som har meldt inn store angrep, sier Haugberg, Men hun frykter det muligens vil komme, og da for sent. Derfor oppfordrer hun nå skogeiere til å følge med og se etter angrep.

Får billene formert seg for mye før de blir oppdaget får de nemlig mulighet til å bygge opp bestanden, og dermed blir de enda flere som kan angripe trær. I kampen mot insektene bør man derfor fjerne et angrepet tre før larvene klekker.

Det er viktig å fjerne de infiserte trærne før larvene klekker. Foto: Dan Elliott / AP Photo

Man bør også vurdere å hogge frisk skog i nærhet av skog som er ødelagt som følge av angrep. Dette for å hindre at også de trærne ødelegges. Fra et tre blir angrepet til det taper sin verdi som tømmervirke går relativt fort. Ingrid Knotten Haugberg er bekymret for at man sitter med fasiten over alvoret i situasjonen til høsten, og at det da er for sent med tanke på å være føre var.

Meld ifra

Haugberg sier at dette er noe også vanlige turgåere kan se og melde ifra om. I et skogområde som er angrepet av barkbiller vil man kunne se brunt mel på barken når billene akkurat har tatt seg inn i treet. Går du inntil treet vil du kunne se små hull i barken.

Hvis du ser du dette, barkebiller eller et stort område med syke grantrær hvor blant annet barnålene har begynt å bli rødbrune, oppfordrer Haugberg til å melde ifra til skogeier eller kommunen.

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har utviklet en meldetjeneste hvor folk kan melde ifra med mobilen om de oppdager trær som er angrepet av billene.