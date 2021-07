– Trøndelag og Finnmark er blant stedene som har hatt flest slike dager, skriver Meteorologene på Twitter.

– Finnmark hadde det veldig varmt forrige helg. De har hatt den høyeste temperaturen i landet til nå med 34 grader i Banak ved Lakselv i Porsanger kommune, utdyper vakthavende meteorolog Magnus Ovhed til NTB.

– I Trøndelag var det varmere i starten av måneden, før den varme luften beveget seg nordover.

Ikke ekstremt

For at en dag skal kunne regnes som høysommerdag i Norge, må makstemperaturen minst et sted i landet være over 25 grader. Det er altså ikke noen forskjell om det er ett eller hundre steder som når 25 grader.

– Vi har nådd like mange dager som i fjor, men hvordan ligger vi an sammenlignet med tidligere år?

– Det var nok på den lave siden i fjor og på den høye siden i år. Jeg tør ikke si at det er ekstremt, men det er litt uvanlig, sier Ovhed.

Ustødig i nord – best i øst

Men utsiktene tyder på at det varme været er over for dem som bor, eller ferierer, nord i landet, ifølge meteorologen.

– Det blir ustødig vær i nord med vind fra havet. Det blir svalere og ganske mange perioder med regn, sier meteorologen.

Mye tyder likevel på at vi fortsatt vil få høysommerdager i ukene som kommer.

– Østlandet kan få mer opphold, selv om det også blir noe regn. Her kan det sikkert bli mange dager med over 25 grader denne uken, sier Ovhed.

– I vest blir det litt midt imellom. Det blir av og på. Vi får inn en del nedbør fra vest, men det blir ganske lange perioder med sol. Men ikke like bra som på Østlandet, sier han.