Stryn-ordfører vil ikke forby luftsport i kommunen etter ny dødsulykke

– Et forbud vil føre til at utøverne vil måtte bevege seg til steder hvor det er minst mulig sjanse for å bli stoppet. Jeg tror ikke det er en fordel rent sikkerhetsmessig, sier Stryn-ordfører Per Kjøllesdal (Sp) til NRK.

Han mener at et eventuelt forbud må komme fra nasjonalt nivå.

Lørdag omkom en basehopper i Loen i Stryn kommune. En større redningsaksjon ble iverksatt da kvinnen i 40-årene ikke møtte til jobb på ettermiddagen. Hun var da sist sett like før klokken 9 i gondolen på vei opp for å hoppe.

Det var et redningshelikopteret som klokken 17.43 meldte om funn av en omkommet person.

I 2019 var det to dødsulykker i forbindelse med luftsport i Nordfjord-kommunen, henholdsvis i speedgliding og basehopp. Ifølge Bergens Tidende var det også en basehoppulykke med dødelig utgang i fjor.