Endelig lyktes Messi i et mesterskap for Argentina

Et drømmeangrep avsluttet av Angel Di Maria ga Argentina 1-0-seier over Brasil i Copa America-finalen i natt norsk tid. Dermed fikk Lionel Messi endelig et trofé med landslaget.

I det 22. minutt sendte Rodrigo De Paul av gårde en langpasning fra godt innpå egen banehalvdel og i retning Angel Di Maria. PSG-stjernen fikk tak i ballen i bakrommet etter at forsvarer Renan Lodi ikke fikk foten sin på pasningen, og han kunne løfte ballen over målvakt Ederson.

Økende koronasmitte i Florida

Helsemyndighetene i Florida melder om økning i antall koronasmittede og en høyere positiv testrate den siste uka.

Antall smittede økte med 8.000 sammenlignet med uka før. Totalt ble det registrert 23.747 nye tilfeller av korona. I hele den siste måneden har det vært en økning av smitten. I forrige uke var 7,8 prosent av testene positive, og det var 172 koronarelaterte dødsfall.

Mann knivstukket i Oslo sentrum

En mann ble knivstukket i Torggata i Oslo i natt. Han er fraktet til sykehus i ambulanse og beskrives som alvorlig skadd.

– De første vitnene meldte om fire eller fem personer som løp i retning Domkirken. De beskrives som unge, mørkhudede gutter, sier operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt.

Enken til Haitis president uttaler seg

Martine Moise, enken til Haitis president Jovenel Moïse som ble kritisk såret i et attentatet, har for første gang latt høre fra seg fra sykehus i Miami.

– Jeg er i live, takk Gud. På et øyeblikk kom leiesoldatene inn i huset mitt og pepret mannen min med kuler, uten å gi ham mulighet til å si et ord, sier Moïse i et opptak på Twitter-kontoen sin.

134 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 134 koronasmittede i Norge. Det er 22 flere enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 177 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 188, så trenden er synkende.