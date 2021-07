Savnet basehopper funnet død i Loen

Basehopperen ble meldt savnet ved 15.30-tiden etter at hun ikke møtte til jobb. Kvinnen ble sist sett like før klokken 9 i gondolen på vei opp for å hoppe.

I en pressemelding opplyser politiet at det ble iverksatt en redningsaksjon med mannskaper fra nødetatene, frivillige og et redningshelikopter fra Florø.

Det var redningshelikopteret som klokken 17.43 meldte om funn av en omkommet person.

Politiet opplyser at de oppretter sak, men at alt tyder på at det er snakk om en tragisk ulykke.