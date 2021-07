Rusdømte ble nektet nytt pass

Det er Haugesunds Avis som skriver at tall fra Politidirektoratet viser at 22 prosent får medhold i sin klage om avslag om pass.

De to som har fått medhold hos direktoratet er rusdømte, som fikk avslag på sine søknader om nytt pass av Sørvest politidistrikt.

Det ene tilfellet gjaldt en kvinne som i februar i fjor søkte, og fikk avslag. I sin klage viste kvinnen til at hun hadde behov for pass for å få tilgang til nettbank, bank-ID og innsending av meldekort til Nav.

Politiet begrunnet avslaget med at det var skjellig grunn til mistanke om at formålet med utenlandsreisen hun skulle på, var ulovlig virksomhet. Det ble også vist til at hun var tidligere straffedømt flere ganger for narkotikalovbrudd.

Etter å ha fått avslag på klagen til politiet, klaget hun videre til Politidirektoratet – og fikk medhold. Det samme fikk en mann som er straffedømt en rekke ganger.