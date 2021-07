Få problemer med vanlig Oslo-skjenking

Selv med vanlige skjenketider i Oslo virket det ikke å være store problemer i form av bråk og uro i natt. Skjenkestoppen ved midnatt ble opphevet fra midnatt natt til 5. juli, og denne helgen er dermed den første uten begrensninger.

– Det inntrykket vi har, er at det har gått stort sett fint med de siste regelendringene for skjenking. Det har kanskje vært litt færre folk ute enn ventet, sier operasjonsleder Bjørn Gunnar Nysæter i Oslo politidistrikt.

170 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 170 koronasmittede i Norge. Det er 70 færre enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 173 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 191, så trenden er synkende.

Økende misnøye med Bolsonaro

For første gang sier over halvparten av brasilianerne at de er misfornøyd med president Jair Bolsonaro, ifølge meningsmålingsinstituttet Datafolha.

51 prosent uttrykker nå misnøye, mot 45 prosent i mai. Bare 24 prosent er fornøyd med Bolsonaros styre. Målingen viser også at bare 25 prosent ville stemme på Bolsonaro om det var valg nå. 46 prosent ville stemme på tidligere president Lula da Silva. I en eventuell andre omgang ville Lula knuse Bolsonaro med 58 mot 31 prosent.

Knivstikking på Kongsberg

En mann ble stukket med kniv i Kongsberg sentrum i natt. Hendelsen skjedde rett ved en politipatrulje i Christian Augusts gate og ble loggført klokka 1.49.

– Gjerningspersonen er pågrepet av politiet, og den som ble stukket, får behandling av helse på stedet. Ikke alvorlig skadd, skriver operasjonssentralen.

Ventura skuffet stort og misset cuten

Kristoffer Ventura får det ikke til å stemme for tiden. I natt norsk tid misset han igjen cuten i en PGA-turnering da han endte seks slag over par de to første dagene.

Det var hans niende missede cut på de siste elleve turneringene. Dermed begynner det for alvor å spøke for spill på PGA-touren i 2021/22 for Ventura. For å få fornyet kortet på PGA-touren må man være blant de 125 beste i FedEx-cupen. Akkurat nå ligger Kristoffer Ventura som nummer 157.

Colombia slo Peru i bronsefinalen

Colombia slo Peru 3–2 i bronsefinalen i Copa America i Brasilia i natt norsk tid.

Kampens helt ble Luis Díaz, som scoret to ganger for Colombia, blant annet vinnermålet fire minutter på overtid. Han ble også kåret til beste spiller.