Halvparten av nordmenn frykter flere ulykker på sjøen i sommer

På grunn av at flere velger å feriere i eget land i sommer ser man en økning i antall båter i norske fjorder. Det tror én av to nordmenn kan føre til flere ulykker.

Det viser en fersk undersøkelse gjennomført av Respons Analyse på vegne av alkovettorganisasjonen Av-og-til.

Undersøkelsen viser også at hver fjerde nordmann kjenner noen som har vært utsatt for en båtulykke, og at like mange har vært bekymret for at noen de kjenner skal havne i båtulykke.

Randi Hagen Eriksrud, generalsekretær i Av-og-til og koordinator for Klar for sjøen-samarbeidet, som samler de største aktørene på fritidsbåtfeltet som politiet, Redningsselskapet og Sjøfartsdirektoratet i forebyggende tiltak mot promillekjøring på sjøen. Hun er spesielt opptatt av å minne om farene ved å drikke alkohol og føre båt.

– Alkohol gjør deg til en dårligere båtfører. Du blir mer impulsiv og risikovillig – samtidig som konsentrasjon og evne til å håndtere uforutsette ting reduseres. Det er en farlig kombinasjon, sier hun.

Ifølge Sjøfartsdirektoratet var halvparten av omkomne på sjøen i fjor alkohol- og/eller ruspåvirket.