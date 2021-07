Økokrim-rapport: Kriminelle får hjelp fra advokater og regnskapsførere

Det dreier seg blant annet om advokater, leger, regnskapsførere og bankansatte, skriver NRK.

– Bruken av slike aktører, i yrker som samfunnet har tillit til, gjør det vanskeligere å avdekke økonomisk kriminalitet. Det igjen medfører at skattegrunnlaget svekkes, og at det blir en konkurransevridning til fordel for kriminelle aktører, sier Økokrim-sjef Pål Lønseth.

Temarapporten viser hvordan tillitsyrker involveres i oppgaver som hvitvasking, falske legeattester og økonomiske bedragerier.

Det vurderes som meget sannsynlig at enkelte advokater fungerer som tilretteleggere. Noen advokater er allerede blitt mistenkt og siktet for å motarbeide etterforskning. De skal blant annet ha bidratt til informasjonsflyt mellom personer i fengsel og kriminelle på utsiden. I tillegg står noen som eiere av selskaper på papiret, for å unngå at verdier blir beskattet eller kjent for kreditorer, ifølge rapporten.

I Økokrims rapport står det også at noen regnskapsfirmaer har vist seg i praksis å bare drive tjenester for kriminelle, og at hele forretningsgrunnlaget bygger på å hjelpe kriminelle aktører med å unngå å bli oppdaget. Mens helsepersonell bistår kriminelle med falske sykemeldinger og utstedelse av reseptbelagt medisin, og får utbetalt penger urettmessig gjennom refusjonsordninger.