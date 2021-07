UP-sjefen ansatt som ny kommunedirektør i Ålesund

Han var innstilt av et enstemmig formannskap, men i kommunestyret stemte 20 imot, og fire stemte blankt, skriver Sunnmørsposten.

– Jeg skulle selvsagt ønske at det var et enstemmig kommunestyre også, men jeg tar til etterretning at det ikke ble slik, sier Hasseldal.

Ålesund kommune er i en vanskelig situasjon, og på spørsmål om hvorfor han ønsker jobben, svarer han:

– Det er jo flere grunner til det, ikke minst at det er en veldig spennende jobb. Og alt går ikke på skinner, men det blir jeg trigget av, sier Hasseldal.

Han ser også på jobben som et viktig samfunnsoppdrag. Etter mer enn 30 år i politiet, er dette noe helt nytt, forteller Hasseldal.

Før han ble UP-sjef, var han politimester i Øst politidistrikt. Men etter at det ble kjent at han hadde innledet et «nært vennskap» til en kollega, ble han flyttet over til Politidirektoratet. I september 2019 ble han deretter beordret til stillingen som UP-sjef.

Hasseldal var også politimester i Sunnmøre politidistrikt mellom 2011 og 2014.

Han tar over stillingen til Astrid Eidsvik, som ble pensjonist fra 1. juli.