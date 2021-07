By- og regionsforskningsinstituttet NIBR ved Oslo Met har lagd rapporten, som viser at småbyer og større tettsteder er viktige som kraftsentre og for å utvikle distriktene.

– Småbyene har på mange måter blitt glemt i politikkutformingen. Derfor har regjeringen lansert en egen strategi for å løfte fram småbyene, sier Helleland i en pressemelding.

Hun mener småbyene har falt mellom to stoler i flere generasjoner, og fått mindre politisk oppmerksomhet enn både spredtbygde strøk og storbyer.

Rapporten er gjort på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Den viser at mindre byer og byregioner har en viktig rolle for å ivareta spredt bosetning, sikre velferdstjenester og verdiskapning basert på ressurser i hele landet.

En mindre andel av den norske befolkningen bor i storbyer, og en større andel i mindre byer og spredtbygde strøk enn andre europeiske land.

– Trivelige og inkluderende småbyer med gode fysiske omgivelser, et levende sentrum, varierte boliger og gode nabolag, kan gjøre en hel region mer attraktiv å bo i, skriver KMD i en pressemelding.