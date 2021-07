– Vi har et system i Norge hvor det er testmuligheter i hver kommune, og også private aktører som tester. Det å lage ytterligere et system for å tilfredsstille kravet om negativ test før feriereiser, tror jeg ikke er hensiktsmessig, sier Nakstad til NRK.

– Vi må finne løsninger og se på tallene hvor stort problem dette er. Om det bare er et fåtall, eller om det er en høy andel av dem som tester seg på teststasjonene, sier han.