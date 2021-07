Byråd overrasket over effekten av fossilfritt sentrum i Oslo

Norconsults beregninger viser også at et forbud innenfor ring 1 vil kunne gi en reduksjon på 5 prosent, skriver Aftenposten.

Det er klimaetaten i Oslo kommune som har bestilt beregningen av effekten av det omstridte tiltaket. Byråd for miljø- og samferdsel, Sirin Stav (MDG), sier resultatet er en positiv overraskelse.

– Det viser seg å være mer enn vi trodde. Jeg er overrasket over at det hadde så store ringvirkninger for et så lite område, sier hun.

Kan skje neste år

Fossilbilforbudet kan fra 2022 eller 2023 bli innført i Oslo sentrum innenfor ring 1, noe som innebærer området fra Tjuvholmen i vest til Oslo S i øst.

I løpet av 2025 kan det utvides til å gjelde området innenfor ring 2, og det vil i så fall omfatte Frogner, St. Hanshaugen, Sagene, Grünerløkka og Gamle Oslo.

Ja fra statsråden

Nylig åpnet samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) for at det kan bli forbud mot bensin- og dieselbiler i deler av Bergen og Oslo.

Statens vegvesen er gitt oppdraget med å se på både rettslige, tekniske og praktiske problemstillinger. Vegvesenet skal vurdere hvordan det kan gjennomføres uten å omfatte hovedveinettet og riksveier.

– En forbudsbasert nullutslippssone er et svært inngripende tiltak. Jeg vil likevel legge til rette for at et fåtall av byer som ønsker det, kan få prøve ut dette, sa Hareide i slutten av forrige måned.