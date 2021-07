I undersøkelsen, som Norstat har gjort for NRK , svarer 70 prosent at det var en god beslutning av regjeringen, mens 19 prosent svarer at det var en dårlig beslutning. De resterende 11 prosentene svarer at de ikke vet.

Nær halvparten av respondentene i Nord-Norge oppgir at prioriteringen var en dårlig beslutning, mens i Oslo er de aller fleste godt fornøyd.