Politidirektøren om NNPF: − Skal ikke forveksles med politiet

Etter at det den siste tiden har vært stort oppmerksomhet rundt politiets tilknytning til Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF), varsler nå politidirektøren full gjennomgang.

− Politiet er avhengig av tillit og legitimitet i befolkningen. Da er det et ledelsesansvar å gripe inn dersom det skapes et inntrykk hvor tilliten til politiet utfordres, sier politidirektør Benedicte Bjørnland i en pressemelding.

Skal ikke forveksles med politiet

Politidirektoratet mener det er helt legitimt for politiansatte å ta del i politisk arbeid eller engasjere seg i ulike frivillige organisasjoner. Men understreker at alle ansatte i politiet skal opptre på en måte hvor det ikke skapes tvil om man representerer politiet eller seg selv som privatpersoner.

Derfor har politidirektoratet allerede igangsatt et arbeid for å bidra til at det er et klart skille mellom politiet og ulike frivillige foreninger hvor politiansatte er medlemmer, skriver de.

De vil også se nærmere på og gå i dialog med aktuelle foreninger for å diskutere problemstillinger rundt bruken av ordet «politi», og hvordan det kan skape usikkerhet og forveksles med politiet.

Det er særlig tilknytningen til Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) som har vekket oppsikt den siste tiden. Blant annet har foreningen brukt politiets kontaktinformasjon, og nylig ble det kjent at NNPF var delaktig i utarbeidelsen av en avtale mellom Kristiansand kommune, Arbeidstilsynet, politiet og utelivsbransjen hvor skjenkestedene fikk unntak fra prikksystemet ved kontroller hvis de hengte opp en plakett signert NNPF.

Stanser administrativ og økonomisk støtte

Tidligere i år skrev NRK at NNPF til sammen har fått nesten 3 millioner direkte fra politiets eget budsjett – til tross for at de ikke har en formell tilknytning til politiet.

Da varslet Politidirektoratet en gjennomgang av økonomisk støtte til alle frivillige organisasjoner og foreninger. I pressemeldingen som kom i dag varsler de stans i utbetalingene.

− Vi ønsker i lys av denne saken å se nærmere på vår praksis, og har tatt initiativ til å ta en fornyet vurdering av grunnlaget for å gi administrativ eller økonomisk støtte til frivillige foreninger. Inntil videre har vi derfor stanset utbetaling av støtte til alle frivillige politiorganisasjoner, sier politidirektør Bjørnland.