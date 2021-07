Hellerud-siktet har forklart at han drepte i frustrasjon over endt forhold

Politiet har nå gjennomført de vesentligste avhørene i saken, inkludert avhør av siktede, opplyser politiadvokat Børge Enoksen i Oslo politidistrikt i en pressemelding.

Kvinnen ble kjent med siktede gjennom deres arbeidsplasser i Oslo, og de innledet et forhold noen uker før drapet natt til 8. juni.

Politiet opplyser at siktede har forklart at han begikk drapshandlingen natt til 8. juni i frustrasjon over at hun ikke ønsket å fortsette forholdet.

Forlenget varetekt

Drapshandlingen skjedde inne i leiligheten hvor Hansen bodde, og det var ingen andre enn henne og siktede til stede, ifølge politiadvokaten.

Den 29 år gamle mannen som er siktet for drapet, har erkjent straffskyld og sitter i varetekt.

Oslo tingrett forlenget onsdag fengslingen av mannen i åtte uker. Siktede har samtykket til dette. Han er rumensk statsborger, har lovlig opphold i Norge og har bodd her i flere år.

Trolig opp for retten før jul

Enoksen opplyser at politiet har som mål å avslutte etterforskningen i løpet av sensommeren, og at det er sannsynlig at saken vil kunne komme opp for retten før jul.

Det var rundt klokka 7 om morgenen tirsdag 8. juni at politiet fant en død kvinne i en leilighet på Hellerud øst i Oslo. Politiet oppsøkte adressen etter at mannen frontkolliderte med en varebil på E6 i Eidsvoll ved 6-tiden samme dag.

Mannen er også siktet for drapsforsøk med bil på E6 kort tid etter drapshandlingen. Han skal angivelig ha kjørt i motgående kjørefelt på E6 i cirka 1,3 kilometer før han med vilje kjørte inn i den motgående bilen i 110-sonen på firefeltsveien nordover.