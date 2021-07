Lørenskog-mor får full ankebehandling av drapsdommen

– Det betyr at lagmannsretten behandler den fullt. Vi får nå prøvd full bevisbedømmelse rundt hennes tilregnelighet. Vi har også begjært oppnevnt nye sakkyndige, men det er ikke avklart ennå, sier 36-åringens forsvarer, advokat Gunhild Lærum, til VG.

10. juni dømte Romerike og Glåmdal tingrett kvinnen til 21 års fengsel for drapene, som skjedde på Lørenskog 19. juli i fjor.

– Det skulle bare mangle i et land med ankerett ut fra at hun fikk lovens strengeste straff, men det er ingen grunn til å tro at resultatet blir noe annet, skriver advokat John Christian Elden i en melding til VG. Han er bistandsadvokat for guttenes far.