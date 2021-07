Fire personer smittet etter å ha vært på Ekstremsportveko på Voss

Tre av dem var deltakere på ekstremsportfestivalen, mens én av dem var gjest, opplyser kommuneoverlege Eystein Johannes Hauge i Voss til NTB.

Kommunen har dialog med arrangøren av Ekstremsportveko. De smittede har reist tilbake til sine hjemkommuner, så den primære smittesporingen foregår der.

Så langt er det ingen tegn til at noen på Voss er smittet, men det er for tidlig å konkludere at dette ikke har fått konsekvenser i kommunen, ifølge Hauge.

– Det er denne uken som blir spennende å følge. Fasiten har vi nok i slutten av uken, sier kommuneoverlegen.