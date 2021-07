Tredobling i nyregistrerte koronasmittede i Oslo

Det er registrert 45 nye koronasmittede i Oslo siste døgn. Det er 29 over snittet de sju foregående dagene og tre ganger så mange som dagen før.

De siste to ukene har det i snitt blitt registrert 20 smittede per dag. Smittetallene er høyest i bydelen Nordstrand. Der ligger smittetrykket på 82 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene.

227 nye koronasmittede i landet

Det siste døgnet er det registrert 227 koronasmittede i Norge. Det er to flere enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 189 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 181, så trenden er stigende.

Mann skal ha skutt mot folk i Troms

Politiet har tatt flere våpen fra en mann i Evenskjer i Troms. Han skal ha skutt mot andre, men ingen er skadd.

Troms politidistrikt meldte om saken noe før klokka halv fire i natt. De ble varslet om at en person skal ha skutt fra boligen sin.

Elsa oppjustert til orkan

Elsa er oppjustert fra tropisk storm til orkan og nærmer seg Florida, ifølge amerikanske myndigheter.

Etter å ha herjet på Cuba ventes orkanen ventes å nå eller være i nærheten av Floridas vestkyst onsdag norsk tid, ifølge det amerikanske orkansenteret NHC. Deretter ventes det at den beveger seg innenlands mot det sørøstlige USA i morgen.

Argentina er videre til Copa América-finalen etter straffesparkkonkurranse

Argentina er videre til finale i Copa América etter å ha slått Colombia på straffer. Den store helten ble keeper Emiliano Martínez, som reddet tre av fem colombianske straffer.

Keeperen reddet først straffen til Davinson Sánchez, deretter stopperkollega Yerry Mina, og til slutt forsøket fra midtbanespiller Edwin Cardona. Dermed kunne Messi og kompani slippe jubelen løs. Søndag er Brasil finalemotstander på Maracana.

Eric Adams blir trolig ny ordfører i New York

Den tidligere politioverbetjenten Eric Adams har vunnet primærvalget om å bli demokratenes ordførerkandidat i New York by. Dermed blir han trolig ny ordfører.

Adams blir byens første svarte ordfører om han vinner valget i november. Det er registrert sju ganger så mange demokratiske velgere som republikanere i New York.

New York med tiltak mot skyting

New York-guvernør Andrew Cuomo innfører flere krisetiltak for å få bukt med våpenvolden. Blant annet blir det enklere for ofre å saksøke våpenprodusenter.

Cuomo erklærer at vold med skytevåpen er en «katastrofesituasjon». Kriminaliteten har økt både i storbyen New York, men også ellers i USA, særlig siden pandemien nådde landet for alvor i fjor vår.