Snart må man betale for å høre noen av Norges mest populære podkaster

Fra høsten av vil flere av Norges mest kjente podkaster havne bak betalingsmur. En av disse er sexolog og influenser Iselin Guttormsens «G-punktet», hvor hun og en gjest snakker fritt om sex og samliv.

Podkasten, som frem til nå har ligget gratis ute på ulike steder og vært finansiert av reklame og annonserer, har rundt 100.000 lyttere hver uke. Fra høsten av vil den derimot ligge bak betalingsmur på den nye strømmeplattformen Podimo.

Saken ble først omtalt i Kampanje.

Til NRK sier den frittalende sexologen at hun er redd for å miste lyttere, men mener at det bare skulle mangle at hun får mer forutsigbar lønn for en jobb hun sier hun legger mye sjel og tid i.

– Lydmarkedet er i stor vekst

Fride von Porat, sjef for Podimo – strømmetjenesten der blant annet Guttormsens podkast skal ligge sier lydmarkedet globalt og i Norge er i enorm vekst, og at det er grunnen til at de satser.

Fra før er Podimo lansert i Danmark, Tyskland og Spania. Strømmeplattformen kommer til Norge først i august.

Komiker Harald Eia går fra NRK til Schibsted. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Også Mediekonsertet Schibsted viser muskler på podkast-markedet med sin strømmetjeneste PodMe. Tidligere i år sikret de seg NRK-profilene i «Radioresepsjonen» og «Friminutt» – to av Norges aller mest populære podkaster.

I dag ble det også kjent at komiker Harald Eia går til Schibsted.

Flere er villig til å betale

En rapport fra januar bestilt av landets største podkastaktører viser at nesten hver tredje nordmann lytter til podkast minst én gang i uka. Den viser også en liten økning i folks vilje til å betale for podkaster.

Over 60 prosent hører derimot aldri eller sjeldnere enn én gang i måneden på podkaster.

I Danmark koster Podimo 59 kroner i måneden, men verken Podimo eller Schibsted ønsker å si noe om hva det månedlige abonnementet deres vil koste i Norge.