En avtale mellom Kristiansand kommune, Arbeidstilsynet, politiet og utelivsbransjen om «ansvarlig alkoholhåndtering» datert tilbake til 2013, ga skjenkestedene unntak fra prikksystemet ved kontroller.

Selv om de ikke var en av avtalepartnerne var den ruspolitiske interesseorganisasjonen Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) med på utarbeidelsen av avtalen. Det var Fædrelandsvennen som først omtalte saken.

I avtalen sto det blant annet at utelivsaktørene med på avtalen forpliktet seg til å henge opp en plakett, signert NNPF, hvor det blant annet står at det i det gjeldene utestedet er nulltoleranse for narkotika, og at gjester som bærer «klær og effekter med legaliseringssymboler» vil bli avvist.

Avtalen ble avsluttet i 2015.

– Korrupsjon

Etter å ha lest avtalen kaller høyesterettsadvokat John Christian Elden avtalen for korrupt og grunnlovsstridig.

– Det er fullstendig uakseptabelt juridisk at kommunen inngår en avtale med en privat ruspolitisk forening om at medlemmene deres skal se bort fra lovbrudd og alkoholloven dersom utestedene godtar å kneble ytringsfriheten , sier Elden til VG.

Ville ikke gjort det i dag

Direktør for kultur og innbyggerdialog i Kristiansand, Torbjørn Urfjell, avviser Eldens påstander om korrupsjon, men innrømmer at de trådde feil da NNPF, fikk være med å utforme avtalen. De ville ikke gjort det samme igjen, sier Urfjell til avisen.

Direktør for kultur og innbyggerdialog i Kristiansand, Torbjørn Urfjell, avviser Eldens anklager om korrupsjon. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Han understreker også at teksten om at man ikke skal serveres om man går med legaliseringssymboler ikke burde vært brukt. Det var derimot et budskap og en praksis som den gang fremsto som OK, mener Urfjell.

Rolleblanding

Det siste året har NNPF fått mye kritikk for rolleblanding. Blant annet har de brukt politiets kontaktinformasjon, og markert seg som en motstander av regjeringens rusreform.

Allan Iversen, medeier i fiskerestauranten Enok Nilsen på ikoniske Fiskebrygga i Kristiansand, forteller til VG at det er nærliggende å tro at de som hengte opp plaketten og godtok avtalen i 2013 ikke visste forskjellen mellom Norsk Narkotikapolitiforening og politiet.

Urfjell sier til VG at kommunen i dag ikke har noen bindinger til NNPF. Det kan likevel være aktuelt å samarbeide igjen, hvis de retter opp i rolleblandingen.

– Jeg avviser ikke at man kan samarbeide med dem. Men det er klart at det er problematisk at de til en viss grad låner legitimitet fra politiet, og det bør de rette opp i.