187 nye koronasmittede

Det siste døgnet er det registrert 187 koronasmittede i Norge. Det er seks færre enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 189 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 181, så trenden er stigende.

To personer skadd i ATV-ulykke

To personer er fraktet til sykehus etter en ulykke med en firehjuling ved Lonsjøen i Tynset kommune. Innlandet politidistrikt fikk melding om ulykken, som skjedde på Lonsjøliveien, klokka 1.47 i natt.

– To personer kjørt til Tynset sykehus. Uvisst skadeomfang, melder politiet.

Tre sperret hele E39

Et tre falt i natt over E39 og sperret begge felt ved Søgne i Kristiansand kommune. Meldingen om saken kom klokka 1.13. Veien ble sperret rundt 1 kilometer vest for Lunde.

Det var en bilist som varslet politiet om saken, men vedkommende klarte å stoppe, opplyser operasjonsleder Øyvind Hægeland i Agder politidistrikt til NTB.

Brasil klare for finale i Copa América

Lucas Paqueta gjentok bedriften fra kvartfinalen og scoret kampens eneste mål i semifinalen mot Peru i Copa América. Lyon-spilleren ble servert ballen etter strålende forarbeid fra Neymar, og bredsidet den i mål fra rundt ti meter.

Brasil dominerte i første omgang, men kampen åpnet seg mer etter hvilen. Likevel endte Paquetas mål som det eneste, og Brasil er klare for finalen på Maracanã søndag. Der møter de enten Colombia eller Argentina. De to skal gjøre opp om den siste finaleplassen tirsdag.

Canadiens slo tilbake i Stanley Cup

Tampa Bay Lightning kunne avgjøre Stanley Cup med seier i den fjerde finalekampen, men Josh Andersons mål på overtid sørget for å holde Montreal Canadiens med. Ved full tid sto det 2-2, og Anderson scoret 3.57 ut i overtidsspillet.

Før kampen natt til i dag norsk tid i Montreal hadde Tampa Bay Lightning vunnet de tre første av de potensielt sju finalekampene – til dels overlegent. Nå står det 3–1 i kamper i fordel Lightning.

Mann alvorlig såret i skyteepisode i Stockholm

En mann er alvorlig såret etter å ha blitt skutt på åpen gate i bydelen Rinkeby nordvest i Stockholm. Ingen er pågrepet. Politiet fikk melding om hendelsen like etter klokka 23 i går kveld, etter at vitner fant den sårede mannen liggende på bakken.

Mannen ble fraktet til sykehus med helikopter med det som beskrives som livstruende skader. Rundt klokka 4 er tilstanden etter det politiet kjenner til uforandret. SVT får opplyst at offeret skal ha kobling til et kriminelt nettverk.

Drone skutt ned over USAs ambassade i Bagdad

USA skjøt ned en drone over landets ambassade i Bagdad, ifølge irakiske sikkerhetskilder. Nedskytingen fant sted etter et rakettangrep mot flybasen Ain al-Asad.

Den angivelige nedskytingen skjedde noen timer etter et angrep mot Ain al-Asad vest i Irak, som huser en norsk vakt- og sikringsstyrke på rundt 30 soldater som bidrar i kampen mot IS. Ifølge koalisjonstalsmann Wayne Marotto var det snakk om tre raketter, som alle landet ved utkanten av basen. Ingen ble skadd.