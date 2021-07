Bakgrunnen for forelegget er at den kvinnelige pasienten ifølge politiet ble liggende for lenge uten adekvat behandling, opplyser Troms politidistrikt i en pressemelding.

Pasienten, som hadde blodforgiftning, døde på grunn av at dette ble oppdaget og behandlet for sent. Etter hendelsen ble det klart at UNN hadde sviktende rutiner for å avdekke og behandle slike tilfeller.

UNN opplyser i en pressemelding at de vil ta stilling til forelegget i løpet av kort tid, og de beklager igjen dypt til pasientens familie.

– Først og fremst vil vi igjen beklage tapet og belastningen dette har påført de pårørende. Vi behandler saken nå, og vil fortsette forbedringsarbeidet som vi startet på umiddelbart etter hendelsen, sier forsknings- og utdanningssjef Einar Bugge ved UNN.

Helsetilsynet avdekket avvik

Etter hendelsen avdekket Helsetilsynet at UNN hadde sviktende systemer for behandling av blodforgiftning.

På samme tid gjennomførte Helsetilsynet et landsomfattende tilsyn på mottak av pasienter med blodforgiftning. Tilsynet fant alvorlige avvik ved de fleste norske sykehus, inkludert UNN.

UNN opplyser at de har gjennomført et stort forbedringsarbeid for å sikre tidlig diagnostikk og behandling hos pasienter med blodforgiftning.

Har fått Kripos-bistand

Politiet startet etterforskning av saken i 2019 etter å ha mottatt en vurdering fra Fylkesmannen i Troms. Saken ble anmeldt i mai 2018.

I etterforskningen av saken har politiet fått bistand av Kripos, det er avhørt en rekke vitner og innhentet omfattende dokumentasjon.

Det er utstedt et forelegg på 300.000 kroner for brudd på Helsepersonelloven, men påtalemyndigheten har ikke funnet grunnlag for å straffe enkeltpersoner, og sakene mot disse er henlagt.