Resten av den kollapsede boligblokka i Miami er jevnet med jorden

Det som var igjen av blokka som kollapset i Miami, er jevnet med jorden ved hjelp av flere kontrollerte eksplosjoner. Rivingen fant sted like før klokka 22.30 lokal tid, eller klokka 4.30 norsk tid.

På en pressekonferanse i går sa ordfører Daniella Levine Cava i Miami-Dade fylke at rivingen skulle skje ved bruk av «små, strategisk plasserte eksplosiver». Den er «kritisk» for å utvide letingen, sa hun videre. Etter at bygningen kollapset 24. juni, er 24 personer funnet døde, mens 121 fortsatt ikke er gjort rede for.

Flere dødsfall etter flyulykken på Filippinene

Totalt 50 personer mistet livet i flystyrten på Filippinene i går, opplyser landets luftforsvar. 47 av de 96 som var om bord, døde. Også tre sivile på bakken mistet livet.

Flyet, et militært transportfly, forsøkte å lande på øya Jolo i Sulu-provinsen da det krasjet i Patikul i går formiddag lokal tid. Ulykken er den verste militære flyulykken i landet på nesten 30 år.

En tredje person er funnet død etter jordskred i Japan

Redningsmannskapene har funnet en tredje død person etter det store jordskredet i Atami i Japan, ifølge lokale medier. Det er snakk om en eldre kvinne.

Det var styrtregn som førte til jordskredet, som ødela ti boliger og gjorde skader på rundt 130 til. 23 mennesker ble reddet, men fortsatt er så mange som 113 ikke gjort rede for. Uvær i området gjør at redningsarbeidet er vanskelig.

Kvinne døde i fallulykke i Lofoten

En utenlandsk kvinne i 20-årene er funnet omkommet i en leteaksjon i Moskenes i Nordland. Politiet opplyser at det dreier seg om en fallulykke.

Leteaksjonen, som var i fjellet vest for Å, ble satt i gang i går kveld etter at kvinnen ikke var kommet på jobb. Den savnede ble funnet omkommet av et redningshelikopter klokka 1.18 i natt.

Brann i elbiler på Tøyen i Oslo

Det brant i natt i tre elbiler i Kolstadgata på Tøyen i Oslo. Minst én var koblet til lader, men så langt er ikke brannårsaken kjent.

Meldingen om brannen kom 0.49. Den var slukket en snau time senere, men brannvesenet er på stedet til temperaturen i bilene har gått ned.

Brann i lastebåt i Ryfylke

Det brøt i natt ut brann om bord i en lastebåt i Årdal i Hjelmeland kommune i Rogaland. Mannskapet er i god behold. Sørvest 110-sentral meldte om brannen rett etter klokka fire.

– Det skal ha begynt å brenne i en elektrisk truck inne i lasterommet, forteller operasjonsleder Anders Oppedal i Sørvest politidistrikt.

88 nye koronasmittede

Det siste døgnet er det registrert 88 koronasmittede i Norge. Det er tolv flere enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 190 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 183, så trenden er stigende.