Politiet: – Uvanlig med så intenst vær på Sunnmøre

– Det er ganske uvanlig at det er et så intenst vær med torden og lyn her på Sunnmøre. Dette ble veldig tragisk. Vi er ikke vant til å håndtere så intense forhold, sier Amdam på en pressekonferanse på Ålesund politistasjon søndag kveld.

Det var i 17-tiden at lynet slo ned på et turfølge på tre kvinner ved toppen av fjellet Melshornet i Hareid like utenfor Ålesund. To av dem døde, og en tredje ble hardt skadd.

Kvinnen som varslet politiet, sa at hun fryktet at de hun var sammen med hadde omkommet. Hun blir nå behandlet for skadene på Ålesund sykehus.

Politiet vil ikke uttale seg om relasjonen mellom kvinnene av hensyn til pårørende. De tre befant seg ifølge Amdam så å si på toppen av fjellet da lynet slo ned.

Amdam forteller at det har vært flere redningsaksjoner i uværet søndag, men at alle nå er avsluttet.

– Nå har vi fått avsluttet den på Sukkertoppen, vi har fått ned den som var der, så nå er det ingen redningsaksjoner som pågår, sier han.