Politiet ber folk være forsiktig:

– Det er meldt mye regn/byger med styrtregn i distriktet vårt utover ettermiddag/kveld, særlig nord for Bergen og i Sogn og Fjordane. Store lokale variasjoner. Vær obs på overvann og vannplaning, tilpass farten etter forholdene, skriver Vest politidistrikt på Twitter litt før klokken 15.

Helga har vært preget av knallvær i store deler av landet, men meteorologene har altså varslet et skikkelig værskifte.

– Søndag ettermiddag og kveld er det fare for mye lyn og torden i forbindelse med regnbyger. Det vil være store lokale forskjeller i intensitet. Noen steder vil ikke få tordenvær, skriver Meteorologisk institutt i sitt oppdaterte farevarsel for lyn på gult nivå for søndag ettermiddag og kveld.

Kraftig regn

Mandag ventes det kraftige regnbyger i Telemark, deler av Buskerud og deler av Agder, skriver Meteorologene.

Det vil være fare for lokale oversvømmelser, samt vanskelige kjøreforhold.

Det er ikke bare i Telemark, deler av Buskerud og Agder det ventes kraftige regnbygger. Også Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og nordlige del av Hordaland vil få sin mengde regn fra søndag ettermiddag.

Søndag ettermiddag er det ventet kraftige regnbyger med lyn i Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og nordlige del av Hordaland🌧️🌩️Hold deg oppdatert her: https://t.co/Nvh0iVgDs8 og følg med på radar på nett eller i Yr-appen. pic.twitter.com/ASpbOmGPjB — Meteorologene (@Meteorologene) July 3, 2021

Men det stanser ikke der. Søndag ettermiddag og kveld er det også fare for mye lyn og torden i fylkene Vestland og Møre og Romsdal.

Koble fra el-apparater

Anbefalingen fra Meteorologene er å koble fra elektriske apparater og å unngå åpne sletter og store trær. Ikke svøm eller bad, melder de.

– Søndag blir det noen regnbyger. Det kommer etter hvert et lavtrykk over Storbritannia, som sender inn en frontsone over hele Sør-Norge. Da fortsetter det mer variabelt vær, med perioder med regn og byger, i så å si hele den sørlige delen av landet vårt , sier meteorolog Stig-Arild Fagerli ved StormGeo til TV 2.