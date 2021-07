Erna Solberg med blankt nei til Vedum-forslag

Både Erna Solberg og Trygve Slagsvold Vedum har brukt helgen på hver sin valgkampturné. Solberg på Sørlandet og Vedum på Dovre. Senterpartilederen mener Høyre og Senterpartiet kan finne sammen i enkeltsaker som handler om forsvar, olje og innvandring.

Fra forsetet på en buss på strekningen E18 Arendal–Grimstad takker derimot statsministeren nei, skriver Aftenposten.

– Han må ikke tro at han kan trylle vekk det faktum at han går til valg på en støtte fra venstresiden i norsk politikk. Han må ta innover seg at han har valgt side, sier Solberg til avisa.

Hun avviser Sp-argumentene om at de to sammen kunne representert stabilitet på de tre feltene.

– Høyre er et forutsigbart parti. Vi driver ikke med det spillet som andre har gjort i denne åtteårsperioden, ved å være mot ting de før har vært for, sier statsministeren.