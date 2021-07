MDG-politiker: – Vaksineringen bør settes på pause

I brevet ber fylkespolitikeren Erna Solberg sette massevaksineringen i Norge på pause. Heart begrunner det blant annet med påstander om at det ikke finnes en tydelig fordel ved å ta vaksinene for barn og unge, og at vitenskapen ikke har hatt tid nok til å levere tilstrekkelig med sikkerhetsdata før vi satte i gang med massevaksineringen.

Heart, som sitter i fylkestinget i Rogaland og er nestleder i regional-, kultur- og næringsutvalget, underbygger påstandene sine med en fagfellevurdert forskningsartikkel.

Artikkelen er merket med «bekymringsfulle mangler og feiltolkning av data», og studien er nå trukket.

– Jeg baserer brevet mitt på min bekymring om at vi ikke har nok sikkerhetsdata på om vaksinen er trygg nok på lang sikt for aldersgruppene som nå skal vaksineres, og da spesielt barn og unge. Risikoene død og skade i forhold til coronasykdom ser ikke ut til å være så stor at det er verdt denne eksperimentelle massevaksineringen på de unge som nå gjenstår , sier hun til VG.

Partisekretær Torkil Vederhus i MDG sier at partiet støtter vaksineringen mot coronaviruset.

– Jeg registrerer at Heart ikke signerer som MDG-politiker, og at hun selv erkjenner at mange i MDG vil være sterkt uenig i synspunktene hun her fremmer. Som parti tar vi avstand fra uttalelser om at regjeringen bør droppe massevaksineringen, sier Vederhus til avisa.