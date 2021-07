Elbil brant på Enerhaugen i Oslo

En parkert elbil i Smedgata på Enerhaugen i Oslo begynte å brenne natt til søndag. Brannen ble raskt slokket, men det er mistanke om ildspåsettelse. Nødetatene fikk melding om brannen klokken 00.55.

– Det viste seg å være en elbil som brant, en Hyundai Kona, men det tok ikke fyr i batteripakken. Det er ikke noe som tyder på at denne brannen har noe med batteripakken å gjøre, sier vaktkommandør Ola Klakegg i Oslo brann- og redningsetat til NTB.

Tusener i demonstrasjoner mot Bolsonaro

Titusener av brasilianere demonstrerte lørdag i Rio de Janeiro og andre byer for tredje dag på rad med krav om at president Jair Bolsonaro går av.

Bolsonaro ble fredag satt under etterforskning for korrupsjon i forbindelse med en handel med koronavaksiner, og han granskes også i nasjonalforsamlingen for håndteringen av pandemien, som har kostet en halv million brasilianere livet.

112 nye koronasmittede personer registrert siste døgn

Det siste døgnet har 112 personer fått påvist koronasmitte i Norge. Det er 20 færre enn samme dag i forrige uke. De siste sju dagene er det i snitt registrert 188 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå også på 188, så trenden er stabil.

I alt har nå 131.861 personer testet positivt på de til sammen 6,1 millioner koronatestene som er utført her i landet siden februar i fjor. Til nå har 2.730.836 personer fått første dose av koronavaksinen, og 1.561.843 personer har fått andre dose.

Mann til Ullevål etter knivslagsmål i Oslo

En mann i begynnelsen av 20-årene ble ved 1-tiden natt til søndag pågrepet mistenkt for å ha knivstukket en annen mann ved Vaterlands Bro på Grønland i Oslo.

Politiet fikk melding om voldshendelsen klokken 1.06. Den skadde, en mann i slutten av 20-årene, fikk først behandling for kuttskader legevakten etter at han tok seg dit på egen hånd, men skadene viste seg å være så alvorlige at mannen måtte sendes til Ullevål sykehus.

Colombia slo ut Uruguay i Copa America

Colombia vant 4–2 over Uruguay i Copa America lørdag og går dermed videre til semifinale. Colombia slo ut Uruguay i kvartfinalen etter straffesparkkonkurranse på Brasils nasjonalstadion i hovedstaden Brasilia.

Colombia møter vinneren av kampen mellom Argentina og Ecuador til semifinale i Rio de Janeiro tirsdag. I den andre semifinalen spiller Brasil mot Peru samme sted mandag.