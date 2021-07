Ruspåvirket bilist kjørte av veien – bilen varslet om ulykken

Det var like etter midnatt at alle nødetater rykket ut etter melding om at en bil hadde kjørt i grøfta ved en fylkesvei i Ogndal i Steinkjer. Meldingen kom fra bilens eget varslingssystem eCall, et europeisk nødanropssystem som automatisk varsler nødetatene når det har skjedd en ulykke, skriver Trønder-Avisa.

Da nødetatene kom fram til ulykkesstedet, var bilen tom, og politiet kom ikke fram til bilens eier da de forsøkte å ringe ham. Fotspor ga imidlertid politiet en indikasjon på hvilken retning personene i bilen kunne ha tatt, og på en gård i nærheten traff politiet flere personer.

En av disse var en mann i 30-årene, som erkjente å ha kjørt bilen. Han blåste til over lovlig verdi, ble tatt med til legevakten for blodprøvetaking og er nå siktet for bilkjøring i ruspåvirket tilstand.