Raymond Johansen ber utleiere og brukere av elsparkesykler skjerpe seg

– Det er veldig, veldig mange klager som kommer til oss. Og det er mange skader. Nå må brukere og aktører skjerpe seg, sier Johansen til Aftenposten.

I mai var det 6,6 skader knyttet til elsparkesykler på Oslo skadelegevakt daglig. Juni-tallene er ennå ikke klare, men Aftenposten får opplyst at de er forventet å være dystre. Johansen sier elsparkesykkel-situasjonen i hovedstaden er blitt verre enn han så for seg.

– Jeg registrerer at aktørene er ute og klager på reguleringene som kommer. De er også skyld i dette kaoset som koster enormt mye i helse, trygghet og kroner og øre. Og etter mitt skjønn har de tatt minimalt med ansvar selv.

Han sier han mener at det allerede nå ville være klokt å stenge for utleie på natten.

Norgessjef i utleieselskapet Voi, Christina Moe Gjerde, retter kritikk mot byrådet.

– Byrådet bør sørge for å få på plass en anbudskonkurranse der de kan stille krav til de utleieaktørene som leverer best på bærekraft, sikkerhet, pris og parkering. Dette har Voi etterlyst i snart to år, men byrådet har lukket øynene og lagt skylden på alle andre, sier hun.