Universiteter forbereder seg på undervisning uten avstand

– Muligheten til gå bort fra avstandskravet i undervisningen forutsetter at smittesituasjonen er på et slikt nivå at vi har gått til trinn fire i gjenåpningsplanen. Der er vi ikke per i dag, opplyser departementet til NTB.

Statsminister Erna Solberg (H) og helseminister Bent Høie (H) vil mandag fortelle om de neste stegene i gjenåpningen av Norge. Høie har tidligere varslet at trinn fire kan bli utsatt.

Men at universitetene kan begynne å planlegge for undervisning uten avstand, tas uansett godt imot av UiO-rektor Svein Stølen.

– Det gjør godt å gå inn i sommerferien med viten om at vi rykker stadig nærmere en studie- og arbeidshverdag som er slik vi ønsker at den skal være ved Universitetet i Oslo: full av fine, meningsfulle og berikende møter ansikt til ansikt mellom studenter og forelesere, og et yrende liv på campus, sier Stølen.