Mindreårig jente ble gravid etter å ha blitt voldtatt – slektning dømt til fengsel

Mannen ble i fjor dømt til fire års fengsel for å ha voldtatt en kvinne bak et busskur på Lyngbø i Bergen i 2019. Nå er mannen også dømt for en voldtekt som skjedde i 2018, skriver Bergens Tidende.

Den samlede straffen for de to voldtektene er på seks og et halvt års fengsel.

– Hadde rekkefølgen vært motsatt, at dom i første voldtekt kom først, og så kom det en ny dom for en senere voldtekt, hadde den samlede straffen blitt strengere, sier aktor Rudolf Christoffersen til avisen.

Voldtekten i 2018, som skjedde fem måneder før voldtekten bak busskuret, var av en mindreårig jente som er mannens slektning. Under voldtekten truet mannen jenta med kniv. Hun ble gravid og har født et barn.