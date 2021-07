Helsemyndighetene har vurdert smittesituasjonen på øyene som separate regioner, istedenfor å vurdere landet som helhet.

Følgende øyer blir grønne:

* De joniske øyer, Hellas

* Kreta, Hellas

* Nordlige egeiske øyer, Hellas

* Korsika, Frankrike

* Madeira, Portugal

* Sardinia, Italia

* Sicilia, Italia

Til venstre er Folkehelseinstituttets kart over hvilke land som er rødmerket i uke 24 og 25. Til høyre er ECDCs kart over hvilke regioner EU anser som grønne, gule og røde. Foto: Montasje/FHI/ECDC

Feriefavoritt fortsatt rød

Følgende øyer/øygrupper blir røde eller oransje:

* Azorene, Portugal (oransje)

* Balearene, Spania (oransje)

* Sørlige egeiske øyer, Hellas (oransje)

* Kanariøyene, Spania (røde)

Fra 5. juli endres terskelen for hva som er et grønt land, og man slipper innreisekarantene når man kommer hjem fra land i EØS/Schengen og Storbritannia med færre enn 50 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Mindre enn 4 prosent av alle coronatestene må også være negative.

Stockholm grønn

Svært mange svenske regioner blir grønne for nordmenn, opplyser Helsedepartementet.

Regionene det gjelder, er Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Skåne, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västerbotten, Västernorrland, Västmanland, Västra Götaland, Örebro og Östergötland.

Følgende regioner fortsetter å være oransje eller røde:

Blekinge, Jönköping og Kalmar (oransje) samt Kronoberg, Norrbotten og Värmland (røde).

Flere grønne land

Norge følger EUs terskel for grønne land fra 5. juli. Reisende fra disse landene slipper innreisekarantene ved ankomst til Norge.

De nye grønne landene er:

Belgia, Bulgaria, Estland, Frankrike, Færøyene, Hellas, Italia, Kroatia, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Polen, Romania, San Marino, Slovakia, Slovenia, Sveits, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, Vatikanstaten og Østerrike.

Følgende land fortsetter å være grønne:

Grønland og Island.

Følgende land fortsetter å være oransje eller røde:

Irland, Kypros, Latvia, Monaco, Nederland og Portugal (oransje).

Andorra, Spania og Storbritannia (røde).

For reisende fra Storbritannia blir det ikke lenger krav om å gjennomføre deler av karanteneperioden på karantenehotell (går fra mørkerødt til rødt).

Anbefaler norgesferie likevel

Til tross for de store endringene anbefaler regjeringen at nordmenn ferierer her hjemme i sommer.

– Det er det tryggeste og mest forutsigbare. De ulike landenes innreiseregler kan endres på kort varsel dersom smittesituasjonen forverrer seg, heter det.

Fra 5. juli endres terskelen for hva som regnes som et grønt land, og Norge følger da EUs nivåer. Man slipper da innreisekarantene når man kommer hjem fra land i EØS/Schengen og Storbritannia med færre enn 50 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Mindre enn 4 prosent av alle coronatestene må også være negative.

Man slipper også karantene når det er færre enn 75 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene, men da må færre enn 1 prosent av alle testene være negative.