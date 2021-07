Britiske piloter krever at Norwegian skal dekke ubetalt lønn

Norwegian slo datterselskapet Norwegian Air Resources UK (NAR) konkurs i januar, da det ble klart at flyselskapet vil legge ned langdistansesatsingen.

De ansatte i bemanningsselskapet fikk deretter beskjed om at NAR ikke hadde penger til å betale utestående lønn, men etter bonusavsløringene til toppledelsen i Norwegian krever den britiske pilotforeningen BALPA at denne lønnen skal betales, skriver E24.

I brevet skriver BALPA at de ønsker «rettmessig etterlønnskompensasjon» for Norwegians tidligere piloter ved den nedlagte basen på Gatwick i London.

Norwegian understreker overfor E24 at pilotforeningen også tidligere har løftet de samme problemstillingene.

– Poengene som blir reist, er ikke nye og endrer ikke omstendighetene ved NAR UKs konkurs i starten av året. Da det ble klart at Norwegian ikke lengre ville operere interkontinentale flyginger, gikk NAR UK i konkursprosess fordi det ikke lenger eksisterte et finansielt grunnlag for selskapet, skriver presseansvarlig Andreas Hjørnholm i en epost.