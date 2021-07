Norwegians to største eiere kjente ikke til bonuser

Uttalelsen kommer fra John Fredriksens selskap Seatankers og Sundt-familiens investeringsselskap, skriver Dagens Næringsliv.

I mai mottok Jacob Schram og Geir Karlsen 11 millioner kroner hver mot at de ikke forlot Norwegian da selskapet var under rekonstruksjon.

– Som eier har vi fulgt saken om Norwegian-bonusene nøye etter at de ble gjort kjent for oss og for offentligheten. Åpenbart er denne formen for bonusutbetalinger svært problematisk, sett opp mot den helt spesielle situasjonen selskapet befinner seg i, sier administrerende direktør Jakob Iqbal i Sundt AS.

I tillegg fikk de andre konserndirektørene i selskapet 8 millioner kroner i bonus – i alt 30 millioner kroner.

Bonusutbetalingene har blitt kritisert, og næringsminister Iselin Nybø (V) mener selskapet har vist dårlig dømmekraft i saken. I fjor la hun ned forbud mot bonusutbetalinger i selskapet, som da hadde store økonomiske problemer, som en betingelse for å få et statsgarantert lån. Ifølge regjeringen utløp fristen 26. mai i år.

Schram ble erstattet som konsernsjef av Karlsen søndag 20. juni.