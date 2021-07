Landene som er helt eller tilnærmet helt grønne på ECDC-kartet, er Island, Finland, Danmark, Estland, Litauen, Polen, Tyskland, Liechtenstein, Frankrike, Italia, Malta, Kroatia, Slovenia, Østerrike, Tsjekkia, Slovakia, Ungarn, Romania, Bulgaria og Hellas.

Fra 5. juli følger Norge EUs terskel for innreisekarantene. Land som er grønne, innebærer at man ikke må i karantene når man returnerer til Norge.

Folkehelseinstituttet oppdaterer sitt smittekart fredag. De gjør sin egen vurdering av de europeiske smittetallene, og det er dermed ikke gitt at deres kart samsvarer med ECDCs.

FHI-endringene gjelder fra natt til mandag.

Strömstad er grønn

Østlendingene kan også glede seg over at regionen Vest-Sverige har blitt grønn. Dermed ligger det an til handling i Svinesund og Strömstad også for dem som ikke er fullvaksinert.

ECDC-kartet opererer riktignok med noen andre svenske regioner enn FHI, noe som kan gi andre utslag på FHI-kartet.

På ECDC-kartet er Stockholm-regionen grønn. Kun Midtre Norrland og Småland med øyene er ikke grønne.

Øyer skal vurderes

Fredag kommer også FHI med sine vurderinger av smittesituasjonen på enkelte europeiske øyer. Hvilke øyer som vurderes, er uvisst.

Mallorca, Ibiza og Kanariøyene er ikke grønne. Det er derimot Kreta og flere greske øyer, samt franske Korsika og italienske Sicilia og Sardinia.

Nye terskler

De nye tersklene gjør at man slipper innreisekarantene når man kommer hjem fra land i EØS/Schengen og Storbritannia med færre enn 50 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Mindre enn 4 prosent av alle koronatestene må også være negative.

Man slipper også karantene når det er færre enn 75 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene når færre enn 1 prosent av alle testene er negative.