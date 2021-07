– Selv om menstruasjonsforstyrrelser kan være plagsomt og føre til bekymringer, er meldingene vi har mottatt hittil klassifisert som lite alvorlige, skriver Legemiddelverket på sine nettsider.

Torsdag i forrige uke gikk Legemiddelverket ut og sa at de hadde behandlet i overkant av 50 meldinger om forskjellige typer menstruasjonsforstyrrelser i tilknytning til coronavaksinen.

Økt pågang etter medieoppslag

Siden da har flere medier skrevet om forstyrrelsene. Aftenposten skrev søndag blant annet om en kvinne på 55 år som ikke hadde hatt menstruasjon siden februar i fjor, men som fikk mensen igjen etter at hun i mai i år fikk Moderna-vaksinen.

Legemiddelverket skriver torsdag denne uken at medieoppslagene har ført til et økt antall pasientmeldinger, men at de foreløpig ikke vet om forstyrrelsene har noen sammenheng med vaksinen.

De understreker samtidig at forstyrrelser er svært vanlig, og at mange kvinner derfor vil derfor oppleve forstyrrelser i tidsmessig relasjon til vaksinering.

Eksperter mener det ikke er økt risiko

– Vi vil følge dette fremover, også i samarbeid med andre europeiske myndigheter. I Storbritannia har uavhengige eksperter vurdert tilsvarende meldinger. De mener at det på nåværende tidspunkt ikke er noe som tyder på at risikoen for menstruasjonsforstyrrelser øker etter vaksinering, skriver Legemiddelverket.

I alt har Legemiddelverket til nå mottatt 17.422 meldinger om mistenkte bivirkninger etter coronavaksiner. Av disse er 11.789 meldinger behandlet. 1.683 er klassifisert som alvorlige og 10.106 er klassifisert som lite alvorlige.