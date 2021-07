Eksplosjon i Felleskjøpets kornmottak på Kambo i Moss

Nødetatene fikk melding om hendelsen klokka 4.10 natt til torsdag, får NTB opplyst ved Øst 110-sentral. De forteller at de sendte røykdykkere inn i bygget.

Politiet opplyser at det ikke er meldt om personskader.

– Det ser ut til at brannmannskapene har kontroll på stedet. Det kan ha vært en støveksplosjon. Det er blant annet meldt at et vindu er blåst ut, forteller operasjonsleder Svein Walle i Øst politidistrikt til NTB.

Han sier at dette skjedde i en eldre del av anlegget. En maskin skal ha blitt ødelagt i eksplosjonen.

– Det er tre ansatte på stedet, men de er ute i god behold og snakker med politiet, sier operasjonslederen.

Walle sier til Moss Avis at en del vinduer og dører fikk skader.

– Det har vært store krefter i sving, og et transportbånd som går fra første til åttende etasje i bygningen skal være blåst i stykker. Til alt hell ble ingen skadd, men dette kunne ha gått riktig dårlig om noen hadde vært i nærheten da det smalt, sier operasjonslederen.

Brannvesenet hadde fire biler og mye mannskap på stedet, og regner med å være på Kambo en stund utover formiddagen.

Arbeidstilsynet er varslet om hendelsen, og vil foreta undersøkelser på stedet. Det vil også politiet gjøre.

– Politiet oppretter en sak på dette, bekrefter Walle.